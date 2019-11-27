В Краснодаре выпал черный пепел от пожара в Адыгее

Адыгея, Краснодарский край

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В Адыгее днем 27 ноября произошел природный пожар

В районе поселка Яблоновского загорелся камыш, это вызвало задымление прилегающей территории. Дым с пеплом ветром принесло в Краснодар.

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Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее, площадь возгорания достигла 200 кв. метров. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

«Подъездов к возгоранию камыша по воде нет, поэтому сотрудники пожарно-спасательной части № 8 проводят меря для нераспространения огня», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

Угрозы перехода огня на населенный пункт и жилые постройки нет. В ликвидации задействованы четыре человека и одна пожарная машина.

Юга.ру рассказывали, что вечером 24 ноября в Адыгее произошел пожар, который завершился трагедией. В частном доме в станице Гиагинской в огне погиб мужчина.

Краснодар МЧС Пожары

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