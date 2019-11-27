В Краснодаре выпал черный пепел от пожара в Адыгее
В Адыгее днем 27 ноября произошел природный пожар
В районе поселка Яблоновского загорелся камыш, это вызвало задымление прилегающей территории. Дым с пеплом ветром принесло в Краснодар.
Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее, площадь возгорания достигла 200 кв. метров. На месте происшествия работают пожарные расчеты.
«Подъездов к возгоранию камыша по воде нет, поэтому сотрудники пожарно-спасательной части № 8 проводят меря для нераспространения огня», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.
Угрозы перехода огня на населенный пункт и жилые постройки нет. В ликвидации задействованы четыре человека и одна пожарная машина.
Юга.ру рассказывали, что вечером 24 ноября в Адыгее произошел пожар, который завершился трагедией. В частном доме в станице Гиагинской в огне погиб мужчина.
Читайте также
Только 1% «Краснодарского чая» был выращен на Кубани
Апелляционный суд поддержал ФАС в деле об обмане потребителей
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.