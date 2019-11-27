В конце рабочей недели на Кубани потеплеет, но придут дожди
28-30 ноября в Краснодарском крае пройдут осадки, а местами сильный дождь и снег
По данным гидрометцентра Кубани, в Краснодаре 28 ноября ожидается дождь, ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Днем воздух прогреется до 11-13 °С. Ветер 4-9 м/с.
В ночь с 27 на 28 ноября в крае температура воздуха составит 2-7 °С, днем термометры покажут 8-13 °С. В районе Анапы и Геленджика потеплеет до 17 °С. Осадки пройдут в этот день по всему региону.
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В пятницу и субботу, 29 и 30 ноября, в большинстве районов Кубани ожидаются осадки, местами сильные, в горах снег. Столбики термометров ночью будут находиться на отметках -2...0 °С, днем — 8-13 °С. Ветер 5-10 м/с.
На Черноморском побережье 30 ноября температура поднимется до 14-19 °С. В Анапе и Геленджике порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. В Туапсинском районе вечером 29-го, ночью и утром 30 ноября ветер будет еще сильнее — до 20-25 м/с.
В Краснодаре в пятницу будет облачно, дожди отступят, однако к субботе осадки вернутся. Дневные температуры — 13-15 °С.
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