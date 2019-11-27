В конце рабочей недели на Кубани потеплеет, но придут дожди

28-30 ноября в Краснодарском крае пройдут осадки, а местами сильный дождь и снег

По данным гидрометцентра Кубани, в Краснодаре 28 ноября ожидается дождь, ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Днем воздух прогреется до 11-13 °С. Ветер 4-9 м/с.