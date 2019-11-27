«ЕвроХим» подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

«ЕвроХим» и правительство края договорились о сотрудничестве на выставке ЮГАГРО-2019, прошедшей 19-22 ноября в Краснодаре

Соглашение касается бесперебойных поставок минеральных удобрений аграриям региона в 2020 году и внедрения передовых агротехнологий в сельхозпроизводство края.

«Аграрии Кубани ежегодно получают высокие урожаи зерновых, зернобобовых и пропашно-технических культур во многом благодаря использованию передовых технологий и современных подходов в питании растений, предлагаемых компанией «ЕвроХим». В новом сезоне мы надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества «ЕвроХима» с сельхозпредприятиями региона», — отметил министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека.

«ЕвроХим» представил на выставке не только широкую линейку стандартных удобрений, но и новые продукты, повышающие доходность агробизнеса.

Читайте также:

Коммерческий директор «ЕвроХим Трейдинг Рус» Владислав Удовиченко подчеркнул, что компания стремится адаптировать продукцию под конкретные культуры и почвенно-климатические условия и давать аграриям индивидуальные решения.

«С помощью качественных продуктов и грамотного их применения можно существенно улучшить экономические показатели сельхозпроизводства даже при неблагоприятных условиях. Наши клиентские центры, расположенные в станице Старовеличковская и городе Усть-Лабинск открыты для всех — от крупных хозяйств до мелких фермеров. Мы предлагаем не только широкую линейку удобрений, но и бесплатные агроконсультации каждому», — заметил Владислав Удовиченко.

ЕвроХим Промышленность Сельское хозяйство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Жители Кубани стали свидетелями ДТП с автобусом в Доминикане. Эксклюзивное видео
В центре Сочи произошло массовое ДТП с автобусом
СМИ: Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства
«Он меня с улицы выдрал, из двора». Путин рассказал о влиянии тренера по дзюдо на свою судьбу
В Москве арестовали двух подозреваемых в причастности к убийству главы Центра «Э» Ингушетии
В Сочи прогнозируют сильный дождь с грозой

Лента новостей

Жители Кубани стали свидетелями ДТП с автобусом в Доминикане. Эксклюзивное видео

Статьи Партнерский

Как эскроу-счета меняют рынок долевого строительства

Мнение банка и застройщика

Только 1% «Краснодарского чая» был выращен на Кубани

Апелляционный суд поддержал ФАС в деле об обмане потребителей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале