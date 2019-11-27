«ЕвроХим» подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
«ЕвроХим» и правительство края договорились о сотрудничестве на выставке ЮГАГРО-2019, прошедшей 19-22 ноября в Краснодаре
Соглашение касается бесперебойных поставок минеральных удобрений аграриям региона в 2020 году и внедрения передовых агротехнологий в сельхозпроизводство края.
«Аграрии Кубани ежегодно получают высокие урожаи зерновых, зернобобовых и пропашно-технических культур во многом благодаря использованию передовых технологий и современных подходов в питании растений, предлагаемых компанией «ЕвроХим». В новом сезоне мы надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества «ЕвроХима» с сельхозпредприятиями региона», — отметил министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека.
«ЕвроХим» представил на выставке не только широкую линейку стандартных удобрений, но и новые продукты, повышающие доходность агробизнеса.
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Коммерческий директор «ЕвроХим Трейдинг Рус» Владислав Удовиченко подчеркнул, что компания стремится адаптировать продукцию под конкретные культуры и почвенно-климатические условия и давать аграриям индивидуальные решения.
«С помощью качественных продуктов и грамотного их применения можно существенно улучшить экономические показатели сельхозпроизводства даже при неблагоприятных условиях. Наши клиентские центры, расположенные в станице Старовеличковская и городе Усть-Лабинск открыты для всех — от крупных хозяйств до мелких фермеров. Мы предлагаем не только широкую линейку удобрений, но и бесплатные агроконсультации каждому», — заметил Владислав Удовиченко.
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