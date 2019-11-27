В Москве арестовали двух подозреваемых в причастности к убийству главы Центра «Э» Ингушетии

Ингушетия, Вся Россия

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В Москве в конце ноября арестовали двух подозреваемых в причастности к убийству главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата

Начальника Центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда убили в Москве 2 ноября. Момент преступления попал на видео. Киллер выстрелил в мужчин не менее десяти раз, в том числе произвел контрольные выстрелы в головы. После этого он скрылся на черном автомобиле. Его и еще двух человек объявили в розыск.

6 ноября сотрудники ФСБ задержали возможного соучастника убийства братьев Эльджаркиевых. Обвинение было предъявлено 52-летнему Алихану Османову, однако после допроса его отпустили.

В тот же день стало известно, что объявлен в розыск 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев, подозреваемый в убийстве. 18 ноября суд заочно арестовал его. Предположительно, Картоев скрылся в Турции.

27 ноября Басманный суд Москвы решил отправить под стражу двух подозреваемых в причастности к убийству главы Центра «Э» — Гелани Костоева и Ахмеда Арапиева. Костоев будет под арестом до 5 января, Арапиев — до 20 января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда. Подозреваемых обвиняют по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия, написал RT.

По информации «Известий», все подозреваемые в убийстве главы Центра «Э» — члены секты баталхаджинцев из ингушского села Экажево. Мотивом для совершения преступления стала кровная месть. Подозреваемые считали Ибрагима Эльджаркиева причастным к организации убийства их родственника и лидера Ибрагима Белхароева в 2018 году (дело не раскрыто).

Полиция Убийство Экстремизм

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