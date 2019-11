СМИ: Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства

В частности, об этом рассказали Forbes и The Bell , ссылаясь на Politis, статьи которого доступны по платной подписке. По данным Forbes, гражданства также лишили двух детей бизнесмена.

В начале ноября власти Кипра сообщали, что решили отозвать 26 так называемых «золотых паспортов», выдаваемых в обмен на инвестиции. Среди лиц, у которых хотели забрать паспорта, были девять россиян, писало издание Cyprus Times. По некоторым данным, причинами отзыва мог стать розыск по линии Интерпола, ограничения со стороны Европейского союза либо санкции в связи с нарушением прав человека.

В Кремле 27 ноября заявили, что вопрос с лишением Дерипаски статуса гражданина Кипра не имеет отношения к властям России, сообщил RT.

«Это внутреннее дело Кипра, то есть это касается Кипра и самого Дерипаски», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

UPD: представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра, сообщил RT.

Напомним, в конце октября Арбитражный суд Краснодарского края обязал The Times, The Telegraph и The Nation удалить статьи, порочащие Олега Дерипаску. Ответчики не приходили на заседания и не представляли суду какие-либо доказательства. Позже юрист пояснил порталу Юга.ру, что иностранные СМИ не обязаны по решению кубанского суда удалять материалы.