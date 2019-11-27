В центре Сочи произошло массовое ДТП с автобусом

Краснодарский край

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В Сочи 26 ноября после ДТП с четырьмя автомобилями и автобусом госпитализировали человека

Авария случилась около 22:00 в центре курорта, на улице Донской. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Peugeot выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen Polo. От удара Peugeot влетел в автобус ПАЗ, а вторая иномарка задела припаркованные автомобили Nissan и Hyundai.

В результате происшествия водителя Volkswagen с травмами госпитализировали. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Это вторая авария с участием автобуса в Сочи за прошедшие сутки. 25 ноября автобус протаранил три автомобиля и вылетел на тротуар.

ДТП Сочи

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