В центре Сочи произошло массовое ДТП с автобусом
В Сочи 26 ноября после ДТП с четырьмя автомобилями и автобусом госпитализировали человека
Авария случилась около 22:00 в центре курорта, на улице Донской. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Peugeot выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen Polo. От удара Peugeot влетел в автобус ПАЗ, а вторая иномарка задела припаркованные автомобили Nissan и Hyundai.
В результате происшествия водителя Volkswagen с травмами госпитализировали. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Это вторая авария с участием автобуса в Сочи за прошедшие сутки. 25 ноября автобус протаранил три автомобиля и вылетел на тротуар.
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