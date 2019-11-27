В Адыгее экс-полицейский купил машину за 1,8 млн рублей, но не смог подтвердить свои доходы
Бывшего полицейского из Адыгеи, который не подтвердил покупку автомобиля на законные доходы, обязали вернуть государству 1,8 млн рублей
Такое решение вынес Верховный суд Республики Адыгея, оставив в силе решение суда первой инстанции. Дело рассмотрели после прокурорской проверки, которая нашла у бывшего полицейского Красногвардейского района в собственности автомобиль Land Rover Range Rover. При этом мужчина не смог подтвердить покупку машины на законные доходы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.
По представлению прокуратуры района сотрудника уволили из-за утраты доверия.
«В ходе проверки выявлено несоответствие расходов бывшего работника органов внутренних дел его доходам за три года. Документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств, полученных им от третьих лиц, также не были предоставлены», — уточнили в прокуратуре Адыгеи.
Суд поддержал позицию прокуратуры и взыскал с ответчика в доход государства стоимость автомобиля.
Читайте также
В поселке Российском в Краснодаре произошла третья за неделю авария на подстанции
Несколько кварталов остались без света
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.