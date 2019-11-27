В Адыгее экс-полицейский купил машину за 1,8 млн рублей, но не смог подтвердить свои доходы

Адыгея

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Бывшего полицейского из Адыгеи, который не подтвердил покупку автомобиля на законные доходы, обязали вернуть государству 1,8 млн рублей

Такое решение вынес Верховный суд Республики Адыгея, оставив в силе решение суда первой инстанции. Дело рассмотрели после прокурорской проверки, которая нашла у бывшего полицейского Красногвардейского района в собственности автомобиль Land Rover Range Rover. При этом мужчина не смог подтвердить покупку машины на законные доходы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

По представлению прокуратуры района сотрудника уволили из-за утраты доверия.

«В ходе проверки выявлено несоответствие расходов бывшего работника органов внутренних дел его доходам за три года. Документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств, полученных им от третьих лиц, также не были предоставлены», — уточнили в прокуратуре Адыгеи.

Суд поддержал позицию прокуратуры и взыскал с ответчика в доход государства стоимость автомобиля.

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