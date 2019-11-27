Четыре человека погибли при пожаре в Краснодарском крае

В Северском районе 27 ноября произошел пожар, в котором погибли четыре человека

В 03:27 спасателям поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке на западной окраине хутора Песчаного. Прибывшие пожарные к 3:48 потушили огонь на площади 60 кв. метров. На месте работали 18 человек и шесть единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Позже в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что утром в правоохранительные органы станицы Северской сообщили, что после тушения пожара в хозяйственной постройке нашли тела четырех человек. Следственный комитет начал доследственную проверку.

По предварительным данным, утром проезжавший мимо водитель увидел огонь и сообщил об этом спасателям. Возможной причиной пожара стала неисправность самодельной печки «буржуйки», следствие назначило проведение судебно-медицинских экспертиз.