Четыре человека погибли при пожаре в Краснодарском крае
В Северском районе 27 ноября произошел пожар, в котором погибли четыре человека
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В 03:27 спасателям поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке на западной окраине хутора Песчаного. Прибывшие пожарные к 3:48 потушили огонь на площади 60 кв. метров. На месте работали 18 человек и шесть единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Позже в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что утром в правоохранительные органы станицы Северской сообщили, что после тушения пожара в хозяйственной постройке нашли тела четырех человек. Следственный комитет начал доследственную проверку.
По предварительным данным, утром проезжавший мимо водитель увидел огонь и сообщил об этом спасателям. Возможной причиной пожара стала неисправность самодельной печки «буржуйки», следствие назначило проведение судебно-медицинских экспертиз.
Как писали Юга.ру, вечером 24 ноября в станице Гиагинской произошел пожар в частном доме, в котором погиб мужчина.
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