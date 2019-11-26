Путин отменил ежемесячную выплату в 50 рублей по уходу за ребенком

Владимир Путин 25 ноября подписал указ об отмене ежемесячных компенсационных выплат по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет

Документ 26 ноября был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, выплаты перестанут назначать с 1 января 2020 года. Люди, которым они были назначены ранее, продолжат получать их, написал RT.

Также с 1 января 2020 года в России вступят в силу поправки к закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», принятые Госдумой летом. Новые правила расширят круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Теперь для получения денег доход каждого члена семьи должен быть меньше двукратного прожиточного минимума для трудоспособного населения (сейчас он составляет 11 тыс. 69 рублей). Родители смогут получать ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума, пока ребенку не исполнится три года.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае нуждающимся семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 родится третий ребенок, будут выплачивать дополнительное ежемесячное пособие. Сумму, равную детскому прожиточному минимуму, будут выдавать, пока ребенку не исполнится три года.