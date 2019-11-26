В Ростове после домашних родов умер младенец

Ростовская область

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В Ростове в областной перинатальный центр в ноябре доставили женщину после домашних родов. Ее ребенок умер до приезда врачей

Об этом главный врач центра Максим Уманский 25 ноября сообщил в оффициальном инстаграме учреждения. По его словам, беременная женщина решила рожать дома в ванной, в присутствии помощницы-акушерки. Доношенный ребенок появился на свет 24 ноября в 16:30. Примерно в 20:00 он начал задыхаться, тогда родители поместили младенца под контрастный душ. В 21:00 они вызвали скорую, однако ребенок умер до того, как его доставили в центр.

Уманский сказал, что ребенку можно было помочь, однако за пять часов после родов ему так и не оказали квалифицированную помощь. Врач акцентировал, что роды должны проходить в специализированном медучреждении под наблюдением персонала.

«Акушерка — это средний медицинский персонал, который помогает доктору, но никак не руководит процессом родовспоможения», — уточнили в официальном аккаунте.

Ранее Юга.ру рассказывали о случае в Сочи, когда от инсульта умер трехмесячный младенец, которого родители не зарегистрировали и показывали врачам.

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. В один из наших дней , к нам была доставлена пациентка Г. По экстренной помощи , после домашних родов. . Г. решила , что физиологично и правильно рожать дома. В Ванной. Не у себя дома. А у помощницы. . В 16.30 она родила доношенного малыша. Около 20.00 ребёнок стал задыхаться,и новоиспеченные родители , приверженцы «физиологичных» родов стали делать малышу контрастные души. . В 21.00 вызвали скорую. . Ребёнок погиб задолго до того , как был доставлен к нам. . Пациентку доставили к нам в центр скорая помощь. . 5 долгих часов! П Я Т Ь ! Малышу не оказывалась помощь. . Заведено уголовное дело( но это уже другая история). . Резюме: Физиологические роды- это безопасные роды! Проходят в специализированном медицинском учреждении под наблюдением медицинского персонала. . Акушерка- это средний медицинский персонал, который ПОМОГАЕТ доктору , но никак не руководит процессом родовспоможения. . Доула - это может быть и модно, но небезопасно! В теории , она может быть на партнёрских родах , в окружении медицинских работников. . И главное : МЫ ПРОТИВ ДОМАШНИХ РОДОВ!. . МЫ ЗА безопасность детей и матерей. Роды- это ответственно , помните об этом.

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Дети Здравоохранение Медицина Ростов-на-Дону

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