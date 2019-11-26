В Ростове после домашних родов умер младенец

В Ростове в областной перинатальный центр в ноябре доставили женщину после домашних родов. Ее ребенок умер до приезда врачей

Об этом главный врач центра Максим Уманский 25 ноября сообщил в оффициальном инстаграме учреждения. По его словам, беременная женщина решила рожать дома в ванной, в присутствии помощницы-акушерки. Доношенный ребенок появился на свет 24 ноября в 16:30. Примерно в 20:00 он начал задыхаться, тогда родители поместили младенца под контрастный душ. В 21:00 они вызвали скорую, однако ребенок умер до того, как его доставили в центр.

Уманский сказал, что ребенку можно было помочь, однако за пять часов после родов ему так и не оказали квалифицированную помощь. Врач акцентировал, что роды должны проходить в специализированном медучреждении под наблюдением персонала.

«Акушерка — это средний медицинский персонал, который помогает доктору, но никак не руководит процессом родовспоможения», — уточнили в официальном аккаунте.

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