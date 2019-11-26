Двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты в Крыму

Инцидент произошел 1 октября 2017 года на военном аэродроме у города Саки. Два техника, ответственные за подготовку к проверке ракеты Х-29ТД на комплексе «Ока», находились на рабочем месте в ангаре. Они нарушили правила обращения с оружием, в результате произошел случайный запуск, который привел к уничтожению двух ракет и комплектующих «Оки». Ущерб имуществу Минобороны РФ составил 46,5 млн рублей.

Двух военнослужащих обвинили по ч. 1 ст. 349 УК РФ (Нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих, повлекшем по неосторожности иные тяжкие последствия).

Одному из обвиняемых назначили наказание в виде ограничения по военной службе на 1 год и 3 месяца с удержанием 15% из денежного довольствия, другому — 1 год ограничения с выплатой 10%. Во время вынесения приговора суд учел положительные характеристики военных и смягчающие обстоятельства: добровольное возмещение имущественного ущерба (по 3 тыс. рублей каждым подсудимым) и наличие у одного из них четверых малолетних детей, написал RT.

Изначально обвинение требовало сумму в размере причиненного ущерба — 46,5 млн рублей, которую позже сократили до 40,6 млн рублей. 26 ноября 2019 года стало известно, что Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны, учтя смягчающие обстоятельства. Военных обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 млн рублей — по 15 и 16 млн рублей, а также 60 тыс. рублей госпошлины в бюджет Симферополя, сообщило РИА «Новости».