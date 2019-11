В Сочи автобус протаранил три автомобиля и вылетел на тротуар

View this post on Instagram

Автобус без тормозов смял 3 машины на улице Каспийской Сегодня вечером, 25 ноября, в Адлерском районе по улице Каспийская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и трёх автомобилей. По предварительным данным, водитель при управлении автобусом отвлекся от дороги в результате чего допустил столкновение со стоящим с правой стороны автомобилем «Хонда», потерял управление и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2107», продолжив движение выехал на тротуар где столкнулся с «ВАЗ 2109». ⠀ В результате происшествия, никто серьезно не пострадал. Проверка тормозной системы автобуса на месте не выявила каких-либо неисправностей. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в шапке профиля)‼️