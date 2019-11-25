В Сочи автобус протаранил три автомобиля и вылетел на тротуар

В Адлерском районе Сочи произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который врезался в три легковых автомобиля

Инцидент произошел около 16:30 на улице Каспийской.

«По предварительным данным, водитель автобуса отвлекся от дороги и столкнулся со стоящим справа автомобилем Nissan, затем потерял управление и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, а продолжив движение выехал на тротуар где столкнулся с ВАЗ-2109», — прокомментировал порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

В результате ДТП никто не пострадал. У автобуса сразу же проверили тормозную систему — каких-либо неисправностей выявлено не было.

Обстоятельства ДТП выясняются.