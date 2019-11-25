В Сочи автобус протаранил три автомобиля и вылетел на тротуар

Краснодарский край

Распечатать

В Адлерском районе Сочи произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который врезался в три легковых автомобиля

Инцидент произошел около 16:30 на улице Каспийской. 

«По предварительным данным, водитель автобуса отвлекся от дороги и столкнулся со стоящим справа автомобилем Nissan, затем потерял управление и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, а продолжив движение выехал на тротуар где столкнулся с ВАЗ-2109», — прокомментировал порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

В результате ДТП никто не пострадал. У автобуса сразу же проверили тормозную систему — каких-либо неисправностей выявлено не было.

Обстоятельства ДТП выясняются.

View this post on Instagram

Автобус без тормозов смял 3 машины на улице Каспийской Сегодня вечером, 25 ноября, в Адлерском районе по улице Каспийская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и трёх автомобилей. По предварительным данным, водитель при управлении автобусом отвлекся от дороги в результате чего допустил столкновение со стоящим с правой стороны автомобилем «Хонда», потерял управление и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2107», продолжив движение выехал на тротуар где столкнулся с «ВАЗ 2109». ⠀ В результате происшествия, никто серьезно не пострадал. Проверка тормозной системы автобуса на месте не выявила каких-либо неисправностей. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в шапке профиля)‼️

A post shared by ЧП СОЧИ �� (@chp_sochi) on

ДТП Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре пройдет туристский праздник «Адыгея: горы удовольствий»
В Сочи автобус протаранил три автомобиля и вылетел на тротуар
«Локомотив-Кубань» разгромил «Зелену Гуру» в домашнем матче
Дело бывшей жены Цеповяза о вымогательстве вернули прокурору
СМИ: Следователь из Сочи могла покончить с собой из-за изнасилования коллегой
В Госдуму внесли проект о запрете навязывания услуг при получении кредита

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале