В Сочи стройка спровоцировала разлом в земле. Семья с двумя детьми осталась без жилья

В Сочи из-за строительных работ земля разверзлась рядом с домом, где проживала семья с двумя детьми

Инцидент произошел в селе Верховском Хостинского района. По словам жильцов пострадавшего дома, соседи выкопали котлован и вибрационным образом разбивали бетон на смежном участке несколько дней.

«В результате наша земля раскололась в три часа ночи. Был страшный звук. Мы испугались, что падает дом и выбежали на улицу в чем спали. И увидели этот ужас. Мы на улице. С двумя детьми. Нас вообще шестеро. Я, муж, дети и мои родители», — пишут жильцы аварийного дома в соцсетях.

Ситуацию порталу Юга.ру прокомментировал глава администрации Хостинского района Павел Клопотовский. По его словам, жильцы частного дома предупреждены, что дальнейшее пребывание в нем небезопасно.

«Новое жилье или компенсация в административном порядке в данном случае семье не могут быть предоставлены, так как строение расположено на садовом участке, в нём нет прописанных граждан и документов, свидетельствующих о праве собственности», — отметил глава райадминистрации.

Он пояснил, что решать проблему семье придется в судебном порядке.

«Ремонтировать дом, компенсировать и взыскивать затраты жильцы могут со стороны, которая своими действиями спровоцировала данную ситуацию», — сказал он, подчеркнув, что сотрудники администрации Хостинского района готовы оказать необходимую консультационную помощь пострадавшей семье.

Как сообщали Юга.ру, в октябре в Сочи начали демонтировать подпорную стену на улице Чапаева, которая в сентябре едва не рухнула на дом многодетной семьи.