В Сочи стройка спровоцировала разлом в земле. Семья с двумя детьми осталась без жилья
В Сочи из-за строительных работ земля разверзлась рядом с домом, где проживала семья с двумя детьми
Инцидент произошел в селе Верховском Хостинского района. По словам жильцов пострадавшего дома, соседи выкопали котлован и вибрационным образом разбивали бетон на смежном участке несколько дней.
«В результате наша земля раскололась в три часа ночи. Был страшный звук. Мы испугались, что падает дом и выбежали на улицу в чем спали. И увидели этот ужас. Мы на улице. С двумя детьми. Нас вообще шестеро. Я, муж, дети и мои родители», — пишут жильцы аварийного дома в соцсетях.
Ситуацию порталу Юга.ру прокомментировал глава администрации Хостинского района Павел Клопотовский. По его словам, жильцы частного дома предупреждены, что дальнейшее пребывание в нем небезопасно.
«Новое жилье или компенсация в административном порядке в данном случае семье не могут быть предоставлены, так как строение расположено на садовом участке, в нём нет прописанных граждан и документов, свидетельствующих о праве собственности», — отметил глава райадминистрации.
Он пояснил, что решать проблему семье придется в судебном порядке.
«Ремонтировать дом, компенсировать и взыскивать затраты жильцы могут со стороны, которая своими действиями спровоцировала данную ситуацию», — сказал он, подчеркнув, что сотрудники администрации Хостинского района готовы оказать необходимую консультационную помощь пострадавшей семье.
Как сообщали Юга.ру, в октябре в Сочи начали демонтировать подпорную стену на улице Чапаева, которая в сентябре едва не рухнула на дом многодетной семьи.
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От подписчика: ⠀ «Мацеста, село Верховское. Соседи подкапали под нашим участком котлаван в 5 метров и после этого вибрационным образом разбивали бетон на участке несколько дней. Мы предупреждали, что стену надо срочно укрепить. Но на наши слова не реагировали. В результате наша земля раскололась в 3 часа ночи. Был страшный звук. Мы испугались, что падает дом и выбежали на улицу в чем спали. И увидели этот ужас. У нас выбило 2 сваи из 20. Соседи делают стену, но не хотят ремонтировать наш дом. Нам МЧС сказали что в нём жить нельзя. Мы на улице. С двумя детьми. Нас вообще шестеро. Я, Муж дети и мои родители. Квартиру соседи снимать нам не хотят. Уважаемые подписчики, что нам делать в этой ситуации ?» ⠀ Дополнительная страница �� @dtp__sochi ⠀ ❗️Если вы стали очевидцем происшествия или хотите рассказать о чем-то важном, пишите и присылайте свои фото и видео в direct❗️
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