В Сочи стройка спровоцировала разлом в земле. Семья с двумя детьми осталась без жилья

От подписчика: ⠀ «Мацеста, село Верховское. Соседи подкапали под нашим участком котлаван в 5 метров и после этого вибрационным образом разбивали бетон на участке несколько дней. Мы предупреждали, что стену надо срочно укрепить. Но на наши слова не реагировали. В результате наша земля раскололась в 3 часа ночи. Был страшный звук. Мы испугались, что падает дом и выбежали на улицу в чем спали. И увидели этот ужас. У нас выбило 2 сваи из 20. Соседи делают стену, но не хотят ремонтировать наш дом. Нам МЧС сказали что в нём жить нельзя. Мы на улице. С двумя детьми. Нас вообще шестеро. Я, Муж дети и мои родители. Квартиру соседи снимать нам не хотят. Уважаемые подписчики, что нам делать в этой ситуации ?» ⠀ Дополнительная страница @dtp__sochi ⠀ ❗️Если вы стали очевидцем происшествия или хотите рассказать о чем-то важном, пишите и присылайте свои фото и видео в direct❗️