Краснодарский OZ МОЛЛ в «Черную пятницу» запустит бесплатные маршрутки

В грядущую пятницу OZ МОЛЛ будет открыт для гостей с 10:00 до 00:00, а на шопинг в OZ МОЛЛ и обратно с 17:30 до 00:30 можно будет бесплатно доехать на маршрутных такси № 60, 61, и 205.

«Стокманн», Gloria Jeans, «Рив Гош», «Декатлон», «Снежная Королева» и другие бренды предложат всем посетителям OZ МОЛЛ специальные цены на новые коллекции, а также скидки до 70% и даже до 90%. В гипермаркете мебели и товаров для дома HOFF можно будет получить скидку до 60%, а в AP Home и Williams et Oliver — до 70%.

Levi’s прогнозирует скидки 30%, а Waggon — до 80% на все товары. В магазинах Rendez-Vous и Zenden можно будет приобрести обувь со скидкой до 70%. Детские магазины установят скидки от 20% до 70% и подготовят специальные предложения.