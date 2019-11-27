Краснодарский OZ МОЛЛ в «Черную пятницу» запустит бесплатные маршрутки
В краснодарском торговом центре OZ МОЛЛ 29 ноября состоится главная распродажа этого года— «Черная пятница»
В грядущую пятницу OZ МОЛЛ будет открыт для гостей с 10:00 до 00:00, а на шопинг в OZ МОЛЛ и обратно с 17:30 до 00:30 можно будет бесплатно доехать на маршрутных такси № 60, 61, и 205.
«Стокманн», Gloria Jeans, «Рив Гош», «Декатлон», «Снежная Королева» и другие бренды предложат всем посетителям OZ МОЛЛ специальные цены на новые коллекции, а также скидки до 70% и даже до 90%. В гипермаркете мебели и товаров для дома HOFF можно будет получить скидку до 60%, а в AP Home и Williams et Oliver — до 70%.
Levi’s прогнозирует скидки 30%, а Waggon — до 80% на все товары. В магазинах Rendez-Vous и Zenden можно будет приобрести обувь со скидкой до 70%. Детские магазины установят скидки от 20% до 70% и подготовят специальные предложения.
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В «Рив Гош» можно будет приобрести товары со скидкой 50%, а в отделе косметики универмага «Стокманн» — до 75%. Магазины электроники также представят специальные предложения: в «Эльдорадо» — 50% на выделенный ассортимент. Гипермаркет «Окей» предложит покупателям скидки до 50% на непродовольственные товары.
В кинотеатре «Формула кино OZ» действуют специальные цены на билеты в кино и сувенирную продукцию в баре. В ресторанах «Голый повар», «Грузинские каникулы», Il Patio будут действовать специальные предложения, а в Cinnabon — скидки 45%.
Помимо шопинга вечером 29 ноября гостей OZ МОЛЛ ждут подарки и развлечения. Совершив покупки в этот день, любой желающий сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть призы.
Полный перечень скидок и уникальных предложений, а также подробности акции можно найти на сайте promo.ozmall.ru.
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