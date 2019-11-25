Работники «Газпром добыча Краснодар» выпустили в лиман на Кубани 118 тыс. мальков сазана

Краснодарский край

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118 тыс. мальков сазана выпустила компания ООО «Газпром добыча Краснодар» совместно с сотрудниками Кавказского биосферного заповедника в Большой Милашевский лиман в Славянском районе края

Мероприятие нацелено поддерживать водные биоресурсы плавневой зоны Кубани. Мальки выращены рыбоводным сельхозпредприятием «Ангелинское» по заказу компании. Средний вес малька — 30 граммов.

«Это нужно для сохранения благоприятной окружающей среды в регионах хозяйственной деятельности нашего предприятия. Мы строго придерживаемся международных экостандартов и принципов экологической политики ПАО "Газпром". Впервые мы проводим акцию в партнерстве с Кавказским биосферным заповедником. Уверен, это начало большого пути сотрудничества на благо нашего региона», — отметил главный инженер — первый заместитель гендиректора компании Александр Нечаев.

Акции по восполнению биоресурсов ООО «Газпром добыча Краснодар» проводит ежегодно. За три года в лиманы и реки Кубани и Республики Коми было выпущено более 400 тыс. особей различных видов рыб.

Как сообщали Юга.ру, 15 ноября 2018 года в лиман Долгий Славянского района выпустили более 117 тыс. мальков сазана.

Газпром Река Кубань Рыболовство Славянский район Экология

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