Набережную Геленджика перерыли для строительства канализации

Краснодарский край

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В Геленджике на набережной в конце ноября начали устанавливать канализационно-насосные станции

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На набережной Геленджика появилась многометровая глубокая яма и масштабный зеленый резервуар. В пресс-службе администрации курорта 25 ноября рассказали, что на набережной завершается строительство девяти блочных канализационно-насосных станций (КНС) в местах пересечения хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций.

Работы уже завершены в районе улиц Маячной, Морской, Садовой, Курзальной, Грибоедова, Гринченко, Крымской. Сейчас КНС устанавливают на набережной в районе улицы Советской.

Новые станции снизят нагрузку на экологию Геленджика и стабилизируют обстановку, так как ливневые воды станут меньше попадать в акваторию бухты. Планируется, что работы завершат до конца года.

Водоснабжение Геленджик ЖКХ Черное море Экология

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