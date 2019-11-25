Набережную Геленджика перерыли для строительства канализации

В Геленджике на набережной в конце ноября начали устанавливать канализационно-насосные станции

На набережной Геленджика появилась многометровая глубокая яма и масштабный зеленый резервуар. В пресс-службе администрации курорта 25 ноября рассказали, что на набережной завершается строительство девяти блочных канализационно-насосных станций (КНС) в местах пересечения хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций.

Работы уже завершены в районе улиц Маячной, Морской, Садовой, Курзальной, Грибоедова, Гринченко, Крымской. Сейчас КНС устанавливают на набережной в районе улицы Советской.

Новые станции снизят нагрузку на экологию Геленджика и стабилизируют обстановку, так как ливневые воды станут меньше попадать в акваторию бухты. Планируется, что работы завершат до конца года.