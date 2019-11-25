Военного, который в Краснодаре убил молотком сожительницу и ее сына, посадили на 21 год

Вечером 11 января между военным, который на тот момент жил в Краснодаре, и его сожительницей произошел конфликт. Мужчина, находившийся под действием алкоголя и наркотиков, сказал ей, что ревнует к другому. Во время ссоры он до смерти забил молотком женщину, а затем ее сына. В это время в квартире находилась его мать. Мужчина набросился с молотком и на нее, однако женщина успела выбежать и скрыться.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 (Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью) и ч. 3 ст. 30 п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью). 25 ноября подсудимого приговорили к 21 году колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда. Мужчина частично признал вину и заявил, что не помнит события того дня.

Напомним, 25 ноября стало известно, что на Кубани осудили руководителя кооператива, который убил пенсионера молотком, а потом расчленил его тело.