В Адыгее при пожаре погиб мужчина

В станице Гиагинской вечером 24 ноября произошел пожар в частном доме. Есть жертва

Сообщение возгорании поступило в 20:28. Огонь распространился на площади 20 кв. метров — горели крыша, стены, вещи. При тушении пожара спасатели нашли тело 54-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

Тушением возгорания занимался дежурный караул пожарно-спасательной части № 3 — шесть человек и две спецмашины.

Всего в Адыгее с начала года в пожарах погибло 10 человек, пострадали 6 человек, спасено 136 человек.