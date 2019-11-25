В Адыгее при пожаре погиб мужчина

Адыгея

Распечатать

В станице Гиагинской вечером 24 ноября произошел пожар в частном доме. Есть жертва

Сообщение возгорании поступило в 20:28. Огонь распространился на площади 20 кв. метров — горели крыша, стены, вещи. При тушении пожара спасатели нашли тело 54-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

Тушением возгорания занимался дежурный караул пожарно-спасательной части № 3 — шесть человек и две спецмашины.

Всего в Адыгее с начала года в пожарах погибло 10 человек, пострадали 6 человек, спасено 136 человек.

Как писали Юга.ру, утром 23 ноября в центре Краснодара сгорел частный дом. Пожарные вывели из огня семерых человек. 

МЧС Пожары смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

СК выяснил, что бывший глава минстроя Ставрополья получил взятку в виде Porsche
В России в 2020 году вырастут цены на машины из-за повышения утильсбора
На Кубани мужчину осудили за убийство пенсионера, тело которого он расчленил и выбросил в мусорку
В Адыгее при пожаре погиб мужчина
Сборная России будет готовиться к Евро-2020 в Австрии
В Краснодаре начали строить детсад на 300 мест

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале