Глава Адыгеи повысил свой партийный статус

До этого руководитель республики входил в состав Генсовета партии. С повышением партийного статуса возрастает уровень ответственности и требований к себе, органам власти за развитие региона и страны в целом, заметил Мурат Кумпилов. По его словам, республика проводит системную работу в рамках нацпроектов. Кроме того, в Адыгее реализуется 15 партпроектов, в их числе — «Городская среда», «Детский спорт» и «Культура малой Родины». Вся эта работа находит положительные отзывы населения.

«Самое главное — люди видят перемены и понимают, что за ними стоит партия власти. Более того, они начинают сами активнее участвовать в проводимых преобразованиях. И дальнейшая наша работа будет конкретной, последовательной, в диалоге с жителями региона. Люди должны быть уверены в том, что все наши действия направлены на благо республики», — отметил глава Адыгеи.

Он добавил, что большая роль в деятельности партии на местах отводится активизации обратной связи с населением, работе общественных приемных. Особый акцент делается на привлечение молодежи к партийной работе. Основой для этого, считает глава Адыгеи, являются уже действующие в республике механизмы: последовательно реализуются задачи по поддержке талантливой молодежи, созданию социальных лифтов, формированию кадрового резерва.