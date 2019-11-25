Глава Адыгеи повысил свой партийный статус
Главу Адыгеи Мурата Кумпилова 23 ноября на XIX съезде «Единой России» избрали членом высшего совета партии
До этого руководитель республики входил в состав Генсовета партии. С повышением партийного статуса возрастает уровень ответственности и требований к себе, органам власти за развитие региона и страны в целом, заметил Мурат Кумпилов. По его словам, республика проводит системную работу в рамках нацпроектов. Кроме того, в Адыгее реализуется 15 партпроектов, в их числе — «Городская среда», «Детский спорт» и «Культура малой Родины». Вся эта работа находит положительные отзывы населения.
«Самое главное — люди видят перемены и понимают, что за ними стоит партия власти. Более того, они начинают сами активнее участвовать в проводимых преобразованиях. И дальнейшая наша работа будет конкретной, последовательной, в диалоге с жителями региона. Люди должны быть уверены в том, что все наши действия направлены на благо республики», — отметил глава Адыгеи.
Он добавил, что большая роль в деятельности партии на местах отводится активизации обратной связи с населением, работе общественных приемных. Особый акцент делается на привлечение молодежи к партийной работе. Основой для этого, считает глава Адыгеи, являются уже действующие в республике механизмы: последовательно реализуются задачи по поддержке талантливой молодежи, созданию социальных лифтов, формированию кадрового резерва.
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