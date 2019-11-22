В поселке Афипском появится платановая аллея

Партнерский Краснодарский край

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Афипский нефтеперерабатывающий завод и Русское географическое общество заложили платановую аллею в поселке Афипском

В ноябре на территории средней школы №4 поселка Афипского состоялась торжественная закладка платановой аллеи. Это совместный экологический проект Афипского нефтеперерабатывающего завода и Краснодарского краевого отделения Русского географического общества (РГО). В церемонии поучаствовали школьники, учителя, представители завода и РГО.

«Дерево — символ жизни, оно растет и с каждым годом становится все краше. И в этом смысле дерево — еще и символ наших растущих детей. Поэтому очень правильно, что мы проводим эту экологическую и воспитательную акцию именно на территории школы», — рассказал генеральный директор Афипского НПЗ Сергей Кращук.

Подобный экологический проект — первый для средней школы №4. Однако там надеются, что не последний. Директор школы Светлана Семенякина добавила, что образовательное учреждение сразу согласилось с идеей заложить аллею. Кроме того, это не первый «зеленый» проект руководства завода и Русского географического общества, рассказали в пресс-службе НПЗ.

Нефть Русское географическое общество Экология

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