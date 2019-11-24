На Кубани в начале недели температура опустится до -7 °С
В Краснодарском крае 25 и 26 ноября стихнет ветер и похолодает
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По данным краевого гидрометцентра, в Краснодарском крае в понедельник и вторник без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с с порывами до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 25 ноября составит -2…-7 °С, а 26 ноября — 0…-5 °С, местами до -7 °С. Днем в понедельник столбики термометров покажут 4-9 °С, местами по югу до 12 °С. На следующий день потеплеет до 6-11 °С, по югу — до 14 °С.
На Черноморском побережье также без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик возможны порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 25 ноября составит 2-7 °С, а 26 ноября — 4-9 °С. Днем воздух прогреется до 10-15 °С, на участке Анапа-Геленджик — до 13-18 °С.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в краевой столице в понедельник днем столбики термометра покажут 5-8 °С, ночью — 0…-1 °С. Ветер до 4 м/с, осадков не ожидается. Во вторник станет чуть теплее — днем до 10 °С, ночью — до 5 °С.
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