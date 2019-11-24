На Кубани в начале недели температура опустится до -7 °С

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодарском крае в понедельник и вторник без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с с порывами до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 25 ноября составит -2…-7 °С, а 26 ноября — 0…-5 °С, местами до -7 °С. Днем в понедельник столбики термометров покажут 4-9 °С, местами по югу до 12 °С. На следующий день потеплеет до 6-11 °С, по югу — до 14 °С.

На Черноморском побережье также без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик возможны порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 25 ноября составит 2-7 °С, а 26 ноября — 4-9 °С. Днем воздух прогреется до 10-15 °С, на участке Анапа-Геленджик — до 13-18 °С.