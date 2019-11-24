В Бахчисарае впервые за 500 лет отреставрируют Ханский дворец
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, когда в регионе полностью отреставрируют Ханский дворец
Глава республики заявил, что реставрация дворца сейчас в процессе, все идет по плану. По его словам, работа тонкая и закончат ее в 2021 году. При этом министр культуры Крыма Арина Новосельская добавила, что дворец крымских ханов, внесенный в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, ремонтируют впервые за 500 лет, написал «360». Женщина уточнила, что сейчас специалисты работают в большой мечети, главном корпусе и Соколиной башне. Для восстановления внешнего облика Ханского дворца понадобится около 2 млрд рублей.
Напомним, впервые о реставрации в 2017 году заговорил министр культуры России Владимир Мединский. Тогда он заявил, что работы во дворце закончат в 2022 году, сообщило ТАСС.
Ханский дворец в Бахчисарае — бывшая резиденция крымских ханов, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Строительство дворца началось в начале XVI века во время правления хана Сахиба I Герая. Вместе со строительством дворца началось строительство самого Бахчисарая.
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