В Бахчисарае впервые за 500 лет отреставрируют Ханский дворец

Глава республики заявил, что реставрация дворца сейчас в процессе, все идет по плану. По его словам, работа тонкая и закончат ее в 2021 году. При этом министр культуры Крыма Арина Новосельская добавила, что дворец крымских ханов, внесенный в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, ремонтируют впервые за 500 лет, написал «360». Женщина уточнила, что сейчас специалисты работают в большой мечети, главном корпусе и Соколиной башне. Для восстановления внешнего облика Ханского дворца понадобится около 2 млрд рублей.

Напомним, впервые о реставрации в 2017 году заговорил министр культуры России Владимир Мединский. Тогда он заявил, что работы во дворце закончат в 2022 году, сообщило ТАСС.