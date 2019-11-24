Семь человек пострадали в ДТП на Кубани
В Славянском районе в ночь на 24 ноября произошло ДТП, в котором пострадали семь человек
Авария случилась в 00:05. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в машину Nissan. В результате ДТП семь человек доставили в больницу.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в ночь на 23 ноября в Моздокском районе Северной Осетии произошло смертельное ДТП на встречке. Там погибли пятеро молодых людей.
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