Семь человек пострадали в ДТП на Кубани

В Славянском районе в ночь на 24 ноября произошло ДТП, в котором пострадали семь человек

Авария случилась в 00:05. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в машину Nissan. В результате ДТП семь человек доставили в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в ночь на 23 ноября в Моздокском районе Северной Осетии произошло смертельное ДТП на встречке. Там погибли пятеро молодых людей.