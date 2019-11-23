Пятеро молодых людей погибли в ДТП с грузовиком в Северной Осетии
В Моздокском районе Северной Осетии в ночь на 23 ноября произошло смертельное ДТП на встречке
Сообщение об аварии на 21-м км трассы Ставрополь — Моздок — Крайновка поступило около 22:00. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2106 выехал на встречку и врезался в КамАЗ с прицепом.
Читайте также:
На месте аварии погибли пять человек — 19, 21 и 26 лет а также двое несовершеннолетних 2001 года рождения, сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Северная Осетия — Алания. Все они ехали в легковушке, пишет RT.
На месте работали сотрудники МЧС: они деблокировали тела погибших и ликвидировали последствия ДТП, сообщил «360».
Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.
Напомним, 19 ноября в Ставропольском крае за несколько минут на одном участке трассы произошло четыре ДТП, в результате пострадали четыре человека.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.