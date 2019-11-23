В центре Краснодара сгорел частный дом на площади 120 кв. метров

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 23 ноября произошел пожар в доме

Сообщение о возгорании на улице Новокузнечной, 39 поступило в 7:18. Прибывшие на место пожарные установили, что горит одноэтажной квартирный дом. На месте работали 16 сотрудников МЧС и 4 пожарных машины.

В 8:08 огонь на площади 120 кв. метров был полностью потушен.

«Эвакуировано четыре человека и трое спасено», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Смотрите фото и видео:

Напомним, на Кубани с 20 нобяря усилился ветер и похолодало. Непогода привела к ряду происшествий. Так, ночью 21 ноября в краснодарском поселке Российском из-за перегрузки загорелась трансформаторная подстанция, в результате без тепла остались жильцы девяти многоэтажек, в которых нет газа и отопления.

22 ноября в регионе МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозам синоптиков, в выходные в крае сохранится ветреная и сухая погода, возможно небольшое потепление.

Краснодар МЧС Пожары

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