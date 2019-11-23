В центре Краснодара сгорел частный дом на площади 120 кв. метров

В Краснодаре утром 23 ноября произошел пожар в доме

Сообщение о возгорании на улице Новокузнечной, 39 поступило в 7:18. Прибывшие на место пожарные установили, что горит одноэтажной квартирный дом. На месте работали 16 сотрудников МЧС и 4 пожарных машины.

В 8:08 огонь на площади 120 кв. метров был полностью потушен.

«Эвакуировано четыре человека и трое спасено», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.