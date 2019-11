В Новороссийске девочку выбросило на проезжую часть порывом ветра

View this post on Instagram

В эти ветреные дни на переднем крае борьбы с непогодой наши бригады, которые работают на Восточной подстанции. Они обслуживают вызовы на «той стороне». А всем известно, что в норд-ост в Восточном районе приходится ох как несладко. Но именно там вчера и сегодня было больше всего пациентов, пострадавших от непогоды. На улице Первомайской мужчина (81 год) упал во дворе своего дома и сильно ударился позвоночником. Получил травму из-за ветра 61-летний мужчина в Парке Б. Повредил колено 70-летний пациент, упавший из-за ветра на улице Пожарского. Были вызовы и в другие районы. Причем чаще всего от ветра страдали люди в возрасте. Так, на одном из предприятий в Кирилловке работник 63 лет открывал дверь, которая ударила его из-за порыва ветра. Он упал и повредил ногу. На улице Видова возле своего дома упала и была травмирована 62-летняя женщина. Пожилые люди бывают очень беспомощны при нашем норд-осте. Поэтому мы просим их не выходить из дома, когда приходит бора. Это относится и к детям. Так, нам пришлось доставлять в горбольницу 12-летнюю девочку, которую порывом ветра выбросило на проезжую часть улицы. Норд-ост еще не закончился, берегите себя, берегите близких!