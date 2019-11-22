В Новороссийске девочку выбросило на проезжую часть порывом ветра

Из-за сильного ветра в Новороссийске пострадали несколько человек, в том числе 12-летняя девочка

«Нам пришлось доставлять в горбольницу 12-летнюю девочку, которую порывом ветра выбросило на проезжую часть улицы», — говорится в сообщении.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Скорой медицинской помощи города в инстаграме.

Кроме того, по данным медиков, на одном из предприятий 63-летнего мужчину из-за порыва ветра ударила дверь, 81-летний мужчина из-за ветра упал и сильно ударился позвоночником, также получил травму из-за ветра 61-летний мужчина, колено повредил 70-летний пациент, упавший из-за ветра на улице. Чаще всего от ветра страдали люди в возрасте, добавили в скорой.

Медики попросили горожан не выходить из дома, когда приходит бора.

Режим ЧС в Новороссийске ввели вечером 21 ноября из-за ожидаемого усиления ветра до 38 м/с. В школах отменили занятия, жителям посоветовали не покидать домов, в детей не оставлять на улице одних. Вечером 22 ноября режим ЧС отменили. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Новороссийске только к воскресенью, 24 ноября.

В целом по краю синоптики прогнозируют на выходные, 23-24 ноября, ветер до 25 м/с и заморозки. МЧС объявило экстренное предупреждение по сильному ветру на Кубани.