В Новороссийске девочку выбросило на проезжую часть порывом ветра
Из-за сильного ветра в Новороссийске пострадали несколько человек, в том числе 12-летняя девочка
Об этом сообщается в официальном аккаунте Скорой медицинской помощи города в инстаграме.
«Нам пришлось доставлять в горбольницу 12-летнюю девочку, которую порывом ветра выбросило на проезжую часть улицы», — говорится в сообщении.
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Кроме того, по данным медиков, на одном из предприятий 63-летнего мужчину из-за порыва ветра ударила дверь, 81-летний мужчина из-за ветра упал и сильно ударился позвоночником, также получил травму из-за ветра 61-летний мужчина, колено повредил 70-летний пациент, упавший из-за ветра на улице. Чаще всего от ветра страдали люди в возрасте, добавили в скорой.
Медики попросили горожан не выходить из дома, когда приходит бора.
Режим ЧС в Новороссийске ввели вечером 21 ноября из-за ожидаемого усиления ветра до 38 м/с. В школах отменили занятия, жителям посоветовали не покидать домов, в детей не оставлять на улице одних. Вечером 22 ноября режим ЧС отменили. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Новороссийске только к воскресенью, 24 ноября.
В целом по краю синоптики прогнозируют на выходные, 23-24 ноября, ветер до 25 м/с и заморозки. МЧС объявило экстренное предупреждение по сильному ветру на Кубани.
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В эти ветреные дни на переднем крае борьбы с непогодой наши бригады, которые работают на Восточной подстанции. Они обслуживают вызовы на «той стороне». А всем известно, что в норд-ост в Восточном районе приходится ох как несладко. Но именно там вчера и сегодня было больше всего пациентов, пострадавших от непогоды. На улице Первомайской мужчина (81 год) упал во дворе своего дома и сильно ударился позвоночником. Получил травму из-за ветра 61-летний мужчина в Парке Б. Повредил колено 70-летний пациент, упавший из-за ветра на улице Пожарского. Были вызовы и в другие районы. Причем чаще всего от ветра страдали люди в возрасте. Так, на одном из предприятий в Кирилловке работник 63 лет открывал дверь, которая ударила его из-за порыва ветра. Он упал и повредил ногу. На улице Видова возле своего дома упала и была травмирована 62-летняя женщина. Пожилые люди бывают очень беспомощны при нашем норд-осте. Поэтому мы просим их не выходить из дома, когда приходит бора. Это относится и к детям. Так, нам пришлось доставлять в горбольницу 12-летнюю девочку, которую порывом ветра выбросило на проезжую часть улицы. Норд-ост еще не закончился, берегите себя, берегите близких! #livenvrsk#allnvrsk#Новороссийск#Новороссийск2018#novorossiysk#lovenvrsk#novorossiysk#novoross#novorossiysk#novorossisk#novorossiysk_city#новороссийск2019 #нврск#typicalnvrsk #novoross_today#love_nvrsk#Россия#рф#Краснодарскийкрай#крд#абраудюрсо#черноеморе#анапа#геленджик#скораяпомощь#семья#безопасность#воз#безопасность#здоровье#
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