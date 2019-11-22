В Новороссийске сняли режим ЧС, введенный из-за урагана

«Принято решение снять режим ЧС в Новороссийске, но при этом сохраняется режим повышенной готовности. По прогнозу погоды до конца следующих суток сохраняется северо-восточный ветер 25-30 м/с. Завтра днем 22-27 м/с, дневные температуры 6-8 тепла, ночью около нуля», — сообщил мэр города Игорь Дяченко в своем инстаграме.

Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Новороссийске только к воскресенью, 24 ноября.

Режим ЧС в Новороссийске ввели вечером 21 ноября из-за ожидаемого усиления ветра до 38 м/с. В школах отменили занятия, жителям посоветовали не покидать домов.

Такое решение было принято по итогам заседания комиссии по ЧС.

Глава города уточнил, что за сутки в городе зафиксировали более 300 обращений от граждан о проблемах с энергоснабжением из-за порывов линий ветром, большая часть заявок отработана.

Накануне в городе повалило деревья, ларьки, новогоднюю стелу и праздничные уличные елки. Люди выкладывали в соцсети фото и видео, как волнуется море, гнутся деревья, ветром срывает вывески и даже валит контейнеры в порту.

Как писали Юга.ру, МЧС объявило экстренное предупреждение по сильному ветру на Кубани. Синоптики прогнозируют на выходные, 23-24 ноября, ветер до 25 м/с и заморозки.