В Новороссийске сняли режим ЧС, введенный из-за урагана

Краснодарский край

Распечатать

Власти Новороссийска 22 июня сняли режим чрезвычайной ситуации в городе

Режим ЧС в Новороссийске ввели вечером 21 ноября из-за ожидаемого усиления ветра до 38 м/с. В школах отменили занятия, жителям посоветовали не покидать домов.

Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Новороссийске только к воскресенью, 24 ноября.

«Принято решение снять режим ЧС в Новороссийске, но при этом сохраняется режим повышенной готовности. По прогнозу погоды до конца следующих суток сохраняется северо-восточный ветер 25-30 м/с. Завтра днем 22-27 м/с, дневные температуры 6-8 тепла, ночью около нуля», — сообщил мэр города Игорь Дяченко в своем инстаграме. 

Читайте также:

Такое решение было принято по итогам заседания комиссии по ЧС.

Глава города уточнил, что за сутки в городе зафиксировали более 300 обращений от граждан о проблемах с энергоснабжением из-за порывов линий ветром, большая часть заявок отработана.

Накануне в городе повалило деревья, ларьки, новогоднюю стелу и праздничные уличные елки. Люди выкладывали в соцсети фото и видео, как волнуется море, гнутся деревья, ветром срывает вывески и даже валит контейнеры в порту.

Как писали Юга.ру, МЧС объявило экстренное предупреждение по сильному ветру на Кубани. Синоптики прогнозируют на выходные, 23-24 ноября, ветер до 25 м/с и заморозки.

Новороссийск Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Официантка, пострадавшая при стрельбе в Сухуме, осталась жива
В Новороссийске сняли режим ЧС, введенный из-за урагана
Двух воров в законе и официантку убили, обстреляв из автоматов ресторан в Сухуме
КТТУ попросило разобраться с таксистами, мешающими гортранспорту у вокзала в Краснодаре
В Новороссийске полицейские вызвали спасателей, чтобы снять наручники с задержанного
В России и Европе произошли массовые сбои Telegram и Instagram

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале