В Новороссийске сняли режим ЧС, введенный из-за урагана
Власти Новороссийска 22 июня сняли режим чрезвычайной ситуации в городе
Режим ЧС в Новороссийске ввели вечером 21 ноября из-за ожидаемого усиления ветра до 38 м/с. В школах отменили занятия, жителям посоветовали не покидать домов.
Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Новороссийске только к воскресенью, 24 ноября.
«Принято решение снять режим ЧС в Новороссийске, но при этом сохраняется режим повышенной готовности. По прогнозу погоды до конца следующих суток сохраняется северо-восточный ветер 25-30 м/с. Завтра днем 22-27 м/с, дневные температуры 6-8 тепла, ночью около нуля», — сообщил мэр города Игорь Дяченко в своем инстаграме.
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Такое решение было принято по итогам заседания комиссии по ЧС.
Глава города уточнил, что за сутки в городе зафиксировали более 300 обращений от граждан о проблемах с энергоснабжением из-за порывов линий ветром, большая часть заявок отработана.
Накануне в городе повалило деревья, ларьки, новогоднюю стелу и праздничные уличные елки. Люди выкладывали в соцсети фото и видео, как волнуется море, гнутся деревья, ветром срывает вывески и даже валит контейнеры в порту.
Как писали Юга.ру, МЧС объявило экстренное предупреждение по сильному ветру на Кубани. Синоптики прогнозируют на выходные, 23-24 ноября, ветер до 25 м/с и заморозки.
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