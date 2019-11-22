В России и Европе произошли массовые сбои Telegram и Instagram

В России и в Европе 22 ноября произошли сбои в работе мессенджера Telegram и соцсети Instagram

Telegram начал «зависать», отправляя сообщения и обновляя страницу с длительной задержкой. О сбоях в работе мессенджера стало известно около 15:30. Кроме того, пользователи из Европы жаловались на работу Instagram, сообщает «360». Сбой произошел у жителей Дании, Швеции, городов на севере Германии, а также Москвы.

По данным сайта Downdetector, который занимается отслеживанием сбоев и отключений разных интернет-ресурсов, чаще всего с жалобами на сбои в работе обращались жители Беларуси и Украины. Также сервис не работал в Европе, в частности в Германии, Швейцарии, Нидерландах, Дании, Италии. В России проблемы с мессенджером были в основном у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Казани.