Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра ошибкой Минздрава

«Видимо, Минздрав нашел такой способ решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена», — передает RT слова Буксмана.

Между тем, телеграм-канал Baza 21 ноября сообщил о том, что министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая дала положительный отзыв на новый способ медосмотра, после чего стоимость справки для водителей должна была многократно вырасти.

В этот же день Клименко сообщила РБК, что сама написала заявление об уходе. На вопрос о том, какими были причины для такого решения, она не ответила.

Ранее Юга.ру писали о том, что с 22 ноября в России должны были измениться правила прохождения медкомиссии для получения водительских прав. Анализов для сдачи должно было стать больше, что, соответственно, повлекло бы за собой повышение цен в несколько раз. 21 ноября, накануне изменения цен, по всей России образовались огромные очереди за справками. В этот же день Минздрав России решил отложить вступление в силу приказа, сообщал «360». Позже ведомство уточнило, когда начнет действовать новый порядок медосмотра.