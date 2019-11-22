Кремль назвал дату большой пресс-конференции Путина
Стало известно, когда президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 19 декабря в 12:00, сообщил «360». Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента уже начал прием заявок на участие, их будут принимать до 5 декабря.
По данным RT, в Кремле еще 14 ноября заявили, что Путин соберет большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Напомним, в прошлом году ежегодная пресс-конференция президента состоялась 20 декабря.
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