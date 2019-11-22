Краснодарские производители деревянной посуды стали лауреатами конкурса «Предприниматель года — 2019»
20 ноября в Москве подвели итоги национального этапа конкурса EY «Предприниматель года — 2019»
В номинации «Молодой предприниматель» лучшими признали Ивана Куккоева и Ивана Романченко, которые основали ООО «А-ФАБРИК». Бизнес специализируется на изготовлении деревянных бытовых товаров.
Предприниматели начинали с изготовления декораций для праздников и квестов, а затем обнаружили нишу на международном рынке — кухонная посуда из дерева пользуется спросом за рубежом. Контракт с компанией Auchan Retail увеличил оборот вдвое за счет экспорта в 20 странах мира, включая США, Великобританию, Францию и Китай. О переориентации бизнеса на экспорт и ошибках начинающих предпринимателей в недавнем интервью рассказал Иван Куккоев.
Иван — амбассадор проекта «Мой Бизнес». Его пример показывает, как личный бренд помогает достигать результатов. На форумах «Дело за малым» и «Мой Бизнес» Иван консультировал начинающих предпринимателей, делясь опытом выхода на международный рынок с производством деревянной продукции.
Как открыть свой бизнес в Краснодаре:
Международный конкурс «Предприниматель года» (EY Entrepreneur Of the Year Awards®) проводится в России с 2003 года. В конкурсе участвует 50 стран. Предпринимателем года признали Илью Чеха, сооснователя и гендиректора компании «Моторика», которая победила и в номинации «Уникальный продукт». В июне 2020 года бизнесмен отправится на финал международного этапа конкурса в Монте-Карло (Монако), где представит РФ в состязании с бизнесменами разных стран мира.
«В 2019 году в конкурсе 64 предпринимателя представляли 61 компанию из 12 регионов РФ. Суммарно они дают 12 тысяч рабочих мест, а совокупный доход превышает 79 млрд рублей», — рассказал управляющий партнер компании EY по странам СНГ в России Александр Ивлев.
Госзакупки для новичков:
Конкурс проходил в 11 номинациях: «Производство», «Сельское хозяйство», «Уникальный продукт», «Сфера услуг», «Бизнес онлайн», «Реклама и маркетинг», «Молодой предприниматель», «Оптовая торговля», «Медицинские услуги», «Розничная торговля» и «Образование». В жюри вошли известные бизнесмены, теоретики и победители прошлых конкурсов. Среди критериев оценки — предпринимательский дух, инновационность, динамика роста, финансовые результаты, лидерство в отрасли и социальная ответственность.
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