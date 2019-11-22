Краснодарские производители деревянной посуды стали лауреатами конкурса «Предприниматель года — 2019»

В номинации «Молодой предприниматель» лучшими признали Ивана Куккоева и Ивана Романченко, которые основали ООО «А-ФАБРИК». Бизнес специализируется на изготовлении деревянных бытовых товаров.

Предприниматели начинали с изготовления декораций для праздников и квестов, а затем обнаружили нишу на международном рынке — кухонная посуда из дерева пользуется спросом за рубежом. Контракт с компанией Auchan Retail увеличил оборот вдвое за счет экспорта в 20 странах мира, включая США, Великобританию, Францию и Китай. О переориентации бизнеса на экспорт и ошибках начинающих предпринимателей в недавнем интервью рассказал Иван Куккоев.

Иван — амбассадор проекта «Мой Бизнес». Его пример показывает, как личный бренд помогает достигать результатов. На форумах «Дело за малым» и «Мой Бизнес» Иван консультировал начинающих предпринимателей, делясь опытом выхода на международный рынок с производством деревянной продукции.