Бюджет Краснодара вырос на 3 млрд рублей

Доходную часть бюджета Краснодара на три года увеличили более чем на 3 млрд рублей. В основном эти средства пойдут на строительство социальных объектов и благоустройство. Глава города Евгений Первышов отметил, что это позволит провести конкурс для начала строительства школ и детских садов. А также — работ по берегоукреплению правого берега реки Кубань для последующего строительства набережной от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста.

«Мы вносим достаточно серьезные изменения в параметры бюджета Краснодара, чтобы как можно быстрее и эффективнее выполнять те задачи, которые ставят перед нами жители города, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Это касается, в частности, строительства школы в микрорайоне Гидростроителей, нового корпуса к 87-й гимназии в Юбилейном, начала работ по берегоукреплению», — рассказал Первышов.