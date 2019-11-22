Бюджет Краснодара вырос на 3 млрд рублей

Краснодарский край

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Бюджет Краснодара увеличили на 3 млрд рублей для строительства берегоукрепления, школ и детсадов

Доходную часть бюджета Краснодара на три года увеличили более чем на 3 млрд рублей. В основном эти средства пойдут на строительство социальных объектов и благоустройство. Глава города Евгений Первышов отметил, что это позволит провести конкурс для начала строительства школ и детских садов. А также — работ по берегоукреплению правого берега реки Кубань для последующего строительства набережной от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста.

«Мы вносим достаточно серьезные изменения в параметры бюджета Краснодара, чтобы как можно быстрее и эффективнее выполнять те задачи, которые ставят перед нами жители города, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Это касается, в частности, строительства школы в микрорайоне Гидростроителей, нового корпуса к 87-й гимназии в Юбилейном, начала работ по берегоукреплению», — рассказал Первышов.

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Кроме того, в 2020 году планируется определить подрядчика и начать работы по строительству набережной в Юбилейном микрорайоне. Создание берегоукрепления предполагается разбить на несколько этапов.

Директор департамента финансов Александр Чулков уточнил, что доходы городского бюджета Краснодара увеличили:

  • на 2019 год — на 636 млн 844 тыс. рублей;
  • на 2020 год — на 1 млрд 487 млн 137 тыс. рублей;
  • на 2021 год — на 903 млн 894 тыс. рублей.

На полученные деньги планируют начать строительство школы на 1 тыс. 550 мест в микрорайоне Гидростроителей, возвести корпус для начальной школы гимназии № 87 в Юбилейном микрорайоне. Кроме того, на эти средства начнут строить детсад в поселке Водники и физкультурно-оздоровительный комплекс по улице 70-летия Октября в Юбилейном микрорайоне, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

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