Производитель раскрыл стоимость вина от Сергея Галицкого

Компания-производитель рассказала, сколько будет стоить вино под маркой «Галицкий&Галицкий»

Вино «Галицкий&Галицкий» будет продавать дистрибьютор SimpleWine. Уже сейчас можно сделать предварительный заказ с самовывозом в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону и других городах России (в винотеках и пунктах доставки).

Сейчас в продаже есть вина первого урожая (2018 года) за 1 тыс. 790 рублей. Одним из первых мест продаж станет кафе «Краснодар», пишет РБК.