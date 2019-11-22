Производитель раскрыл стоимость вина от Сергея Галицкого

Краснодарский край

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Компания-производитель рассказала, сколько будет стоить вино под маркой «Галицкий&Галицкий»

Вино «Галицкий&Галицкий» будет продавать дистрибьютор SimpleWine. Уже сейчас можно сделать предварительный заказ с самовывозом в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону и других городах России (в винотеках и пунктах доставки).

Сейчас в продаже есть вина первого урожая (2018 года) за 1 тыс. 790 рублей. Одним из первых мест продаж станет кафе «Краснодар», пишет РБК.

В 2016 году бизнесмен Сергей Галицкий со своим зятем зарегистрировали ООО «Русский терруар», которое будет заниматься производством вина и выращиванием винограда. Спустя год компания зарегистрировала винную марку «Галицкий&Галицкий». Кроме того, с мая 2019 года в Роспатенте на оформлении находится винный бренд компании Cosaque.

Виноградник компании площадью 68 га находится около станицы Гостагаевской под Анапой. Главный сомелье России Артур Саркисян уточнил, что в первых партиях вин будет около 60 тыс. бутылок.

Алкоголь Бизнес-сообщество Вино Сергей Галицкий

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