В Краснодаре 29 новых улиц назвали в честь станиц
В Краснодаре 29 новых улиц в Прикубанском округе получили названия в честь кубанских станиц
21 ноября на заседании городской думы депутаты приняли решение назвать в честь станиц новые улицы, расположенные восточнее 1-го Мая в районе Милютинской и Кирилла Россинского.
«Мы предлагаем назвать новый развивающийся жилой массив в Прикубанском внутригородском округе в честь кубанских станиц. Среди них выбирали те, которых еще нет в адресном реестре улиц краевого центра», — рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой.
В Краснодаре появятся Тбилисская, Новоджерелиевская, Натухаевская, Ахтанизовская, Лазаревская, Имеретинская, Ольгинская, Медведовская, Раевская и другие улицы, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, в апреле в Краснодаре власти краснодара решили переименовать две городских площади — Театральную и Екатерининскую.
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