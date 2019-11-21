В Краснодаре 29 новых улиц назвали в честь станиц

В Краснодаре 29 новых улиц в Прикубанском округе получили названия в честь кубанских станиц

21 ноября на заседании городской думы депутаты приняли решение назвать в честь станиц новые улицы, расположенные восточнее 1-го Мая в районе Милютинской и Кирилла Россинского.

«Мы предлагаем назвать новый развивающийся жилой массив в Прикубанском внутригородском округе в честь кубанских станиц. Среди них выбирали те, которых еще нет в адресном реестре улиц краевого центра», — рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой.

В Краснодаре появятся Тбилисская, Новоджерелиевская, Натухаевская, Ахтанизовская, Лазаревская, Имеретинская, Ольгинская, Медведовская, Раевская и другие улицы, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.