Краснодарцам сохранили льготы по земельному налогу. Они будут доступны по старому пенсионному возрасту
Власти Краснодара 21 ноября рассказали, что жители города будут получать льготы по земельному налогу раньше достижения нового пенсионного возраста
Льготы по уплате земельного налога для краснодарцев будут предоставляться до наступления нового пенсионного возраста и действовать, как и раньше, — для женщин с 55 лет, для мужчин — с 60 лет. Об этом стало известно 21 ноября после заседания мэрии.
«Такая льгота — важная поддержка для пожилых краснодарцев, и мы решили оставить ее на бессрочной основе для горожан, зарегистрированных на территории краевого центра. Это значит, что, как и раньше, один земельный участок каждой категории не будет облагаться налогом», — пояснил мэр Краснодара Евгений Первышов.
Льготы позволяют не платить земельный налог на один участок (например, под дом или дачу), какой именно — собственник может выбрать сам. Однако участки, которые используются для предпринимательской деятельности, под льготу не попадают, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
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