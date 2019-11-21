«Могут к каждому прийти и забрать. Даже сейчас». Ростовская группа «Каста» выпустила собственный гимн России
Рэп-группа из Ростова-на-Дону «Каста» 20 ноября опубликовала в своем YouTube-канале видео с собственным гимном России
Музыканты обратились к президенту России Владимиру Путину и попросили рассмотреть их гимн в качестве альтернативы государственному гимну.
Читайте также:
«Мы написали наш гимн, потому что официальный гимн Российской Федерации не вызывает у нас серьезного и сильного чувства, какое мог бы вызывать гимн России. Наш гимн России созвучен истории страны. Про каждую строку каждый россиянин сможет сказать, что это про него. Мы проговариваем то, что должно быть проговорено хотя бы с психологической точки зрения», — говорится в подписи к ролику.
В альтернативном гимне есть такие слова:
«Проникаемся большой идеей, принимаем ложь,
И вот уже в колонны строит нас очередной вождь».
«Мы нашим предкам подобны,
Истреблять способны неугодных и невиновных.
Кто не уехал, тот расстрелян был или замучен.
Народ, оставшийся без своих лучших».
Завершается гимн от «Касты» строчкой:
«Россия — это больше. Россия снова и снова.
Россия — это навсегда. Россия — доброе слово».
Читайте также:
«Наш гимн России» — первый трек из нового альбома «Об изъяне понятно», который выйдет в ноябре-декабре 2019 года.
На момент написания новости ролик посмотрели более 31 тыс. человек.
Читайте также
Что происходит и почему в краснодарских комиссиях на медосвидетельствование скопились очереди
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.