«Могут к каждому прийти и забрать. Даже сейчас». Ростовская группа «Каста» выпустила собственный гимн России

Рэп-группа из Ростова-на-Дону «Каста» 20 ноября опубликовала в своем YouTube-канале видео с собственным гимном России

Музыканты обратились к президенту России Владимиру Путину и попросили рассмотреть их гимн в качестве альтернативы государственному гимну.

«Мы написали наш гимн, потому что официальный гимн Российской Федерации не вызывает у нас серьезного и сильного чувства, какое мог бы вызывать гимн России. Наш гимн России созвучен истории страны. Про каждую строку каждый россиянин сможет сказать, что это про него. Мы проговариваем то, что должно быть проговорено хотя бы с психологической точки зрения», — говорится в подписи к ролику.

В альтернативном гимне есть такие слова:

«Проникаемся большой идеей, принимаем ложь,

И вот уже в колонны строит нас очередной вождь».

«Мы нашим предкам подобны,

Истреблять способны неугодных и невиновных.

Кто не уехал, тот расстрелян был или замучен.

Народ, оставшийся без своих лучших».

Завершается гимн от «Касты» строчкой:

«Россия — это больше. Россия снова и снова.

Россия — это навсегда. Россия — доброе слово».