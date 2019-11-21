В Сочи изменили структуру мэрии, чтобы сэкономить на содержании власти

Краснодарский край

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В Сочи на внеочередной сессии 20 ноября депутаты внесли изменения в структуру городской администрации

Депутаты упразднили один департамент и одно управление. Они ввели департамент оформления и дизайна городской среды в состав департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства, а управление по организации похоронного дела — в состав департамента городского хозяйства.

Изменения в структуре мэрии, по мнению депутатов, позволят исключить дублирующие функции отраслевых органов курорта.

«Данные изменения помогут сократить расходы на содержание органов местного самоуправления», — отметили в пресс-службе горсобрания Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в администрации Сочи в ноябре сменились руководители двух департаментов — по финансам и бюджету и городского хозяйства.

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