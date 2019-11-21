В Сочи изменили структуру мэрии, чтобы сэкономить на содержании власти
В Сочи на внеочередной сессии 20 ноября депутаты внесли изменения в структуру городской администрации
Депутаты упразднили один департамент и одно управление. Они ввели департамент оформления и дизайна городской среды в состав департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства, а управление по организации похоронного дела — в состав департамента городского хозяйства.
Изменения в структуре мэрии, по мнению депутатов, позволят исключить дублирующие функции отраслевых органов курорта.
«Данные изменения помогут сократить расходы на содержание органов местного самоуправления», — отметили в пресс-службе горсобрания Сочи.
Как сообщали Юга.ру, в администрации Сочи в ноябре сменились руководители двух департаментов — по финансам и бюджету и городского хозяйства.
Читайте также
Что происходит и почему в краснодарских комиссиях на медосвидетельствование скопились очереди
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.