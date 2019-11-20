В Абхазии проверяют информацию о пропаже туриста из Петербурга

Абхазия, Вся Россия

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Полиция Абхазии проверяет информацию о пропаже в горах республики 45-летнего детского тренера из Санкт-Петербурга

Издание «Новские Новости» написало, что с заявлением о пропаже мужчины обратилась в полицию его сестра. Она сообщила, что брат уехал в Абхазию на своем Hyundai Solaris. 11 ноября он ей позвонил и сказал, что приехал в пункт назначения — поселок с двумя жилыми домами, но потом он перестал выходить на связь. Мужчине на вид около 45 лет, рост — 182 см, средней полноты.

В МВД Абхазии сообщили, что заявление о пропаже гражданина России в горах республики в правоохранительные органы республики не поступало. Однако после публикации в СМИ информации о пропаже мужчины организована проверка, передает «Интерфакс».

Как писали Юга.ру, в октябре в Абхазии погиб турист из России, утонув при переходе горной реки.

Курорты и туризм Пропавшие без вести Розыск людей

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