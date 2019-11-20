Из Краснодара вылетели все самолеты, задержанные из-за тумана

Все авиарейсы, задержанные в Краснодарском аэропорту из-за тумана утром 20 ноября, отправились в пункты назначения

Утром в Краснодаре задержали 11 самолетов: семь — в Москву, по одному рейсу в Белград, Минск, Тель-Авив, Екатеринбург и Уфу.

По данным на 16:30, аэропорт перешел на штатный режим работы. Все задержанные рейсы отправились в пункты назначения, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Напомним, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют в Краснодарском крае ухудшение погоды — в регионе ожидается мокрый снег.