Из Краснодара вылетели все самолеты, задержанные из-за тумана

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Все авиарейсы, задержанные в Краснодарском аэропорту из-за тумана утром 20 ноября, отправились в пункты назначения

Утром в Краснодаре задержали 11 самолетов: семь — в Москву, по одному рейсу в Белград, Минск, Тель-Авив, Екатеринбург и Уфу.

По данным на 16:30, аэропорт перешел на штатный режим работы. Все задержанные рейсы отправились в пункты назначения, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Напомним, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют в Краснодарском крае ухудшение погоды — в регионе ожидается мокрый снег.

Авиация Аэропорты Краснодар Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре открылся «Почтовый домик Деда Мороза»
Из Краснодара вылетели все самолеты, задержанные из-за тумана
В Абинском районе пропали две 15-летние девочки
Умер третий пострадавший при пожаре на нефтебазе под Новороссийском
ФК «Сочи» отправил в отставку главного тренера Александра Точилина
Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-15 россиян с самым высоким доходом от Instagram

Лента новостей

Статьи

Справка на права станет дороже

Что происходит и почему в краснодарских комиссиях на медосвидетельствование скопились очереди

Умер третий пострадавший при пожаре на нефтебазе под Новороссийском

Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-15 россиян с самым высоким доходом от Instagram
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале