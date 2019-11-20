«Ростелеком» открыл прием заявок на журналистский конкурс «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» в девятый раз проводит конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

В конкурсе могут участвовать материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и соцсетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае 2020 года, федерального — в июне. Работы принимаются в сферах:

печатная пресса;

радио и телевидение;

интернет-СМИ и информационные агентства;

социальные медиа.

К участию в конкурсе принимают работы о новых технологиях, инновациях в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Участники могут подать заявки в три специальные номинации. «Ростелеком» поддержит материалы по теме «Кибербезопасность». дочерняя компания корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» оценит работы по направлению 5G. Номинацию «Цифровая экономика» учредило информационное агентство ТАСС.

«Мы рады, что конкурс привлекает не только российских журналистов и блогеров, но и партнеров. Участие в проекте вновь подтвердила компания NEC. Инициативу “Ростелекома” поддержало и ТАСС. Благодаря сотрудничеству с лидерами ИТ- и медиаиндустрии конкурс выходит на новый виток развития. Это несколько спецноминаций и обновленный сайт конкурса, который стал информативнее и удобнее как для участников, так и для членов жюри», — отметила директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.