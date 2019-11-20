«Ростелеком» открыл прием заявок на журналистский конкурс «Вместе в цифровое будущее»
«Ростелеком» в девятый раз проводит конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
В конкурсе могут участвовать материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и соцсетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае 2020 года, федерального — в июне. Работы принимаются в сферах:
«Вместе в цифровое будущее» 2018:
- печатная пресса;
- радио и телевидение;
- интернет-СМИ и информационные агентства;
- социальные медиа.
К участию в конкурсе принимают работы о новых технологиях, инновациях в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Участники могут подать заявки в три специальные номинации. «Ростелеком» поддержит материалы по теме «Кибербезопасность». дочерняя компания корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» оценит работы по направлению 5G. Номинацию «Цифровая экономика» учредило информационное агентство ТАСС.
«Мы рады, что конкурс привлекает не только российских журналистов и блогеров, но и партнеров. Участие в проекте вновь подтвердила компания NEC. Инициативу “Ростелекома” поддержало и ТАСС. Благодаря сотрудничеству с лидерами ИТ- и медиаиндустрии конкурс выходит на новый виток развития. Это несколько спецноминаций и обновленный сайт конкурса, который стал информативнее и удобнее как для участников, так и для членов жюри», — отметила директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.
Топ-менеджер южного «Ростелекома»:
«Впервые NEC стала партнером конкурса в 2017 году. Тогда нам удалось мотивировать журналистов и блогеров на написание креативных материалов в отрасли, где быть нестандартным нелегко. Для нас важно, чтобы телекоммуникационный рынок и рынок ИТ-отрасли в России активно развивался. Мы хотим найти и поддержать свежие умы, готовые доступно и интересно рассказывать об инновационных технологических решениях. Поэтому мы с интересом наблюдаем, как покажут себя участники в этом году», — сказал генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада.
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа — региональный и федеральный. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества:
- Ирина Ли — руководитель направления «Цифровая экономика» ИА ТАСС;
- Юлия Кривошапко — обозреватель «Российской газеты»;
- Ольга Левкова — PR-директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы»;
- Игорь Ляпунов — вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком»;
- Кира Кирюхина — директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком».
Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью будущего года.
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