На Северных мостах в Краснодаре отремонтируют деформационные швы

За десять дней в Краснодаре планируют провести ремонт деформационных швов на обоих мостах на улице Северной

Работы стартуют 25 ноября. Специалисты восстановят резиновые компенсаторы, которые защищают швы от влаги, мусора и льда и помогают продлить время эксплуатации мостов. Деформационные швы будут обновлять по ночам, с 23:00 до 5:00, чтобы не создавать пробок, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Движение транспорта в часы проведения ремонта придется частично ограничить. Просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и ориентироваться на временные дорожные знаки», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он подчеркнул, что полностью движение перекрывать не будут — временные ограждения поставят только в местах проведения работ.

Напомним, в прошлый раз швы на Северных мостах обновляли четыре года назад, в сентябре 2015 года. Тогда провели комплексный ремонт путепроводов — заменили дорожные опоры, несущие конструкции, ограждения и бордюры.

В 2018 году в Краснодаре отремонтировали температурные швы на Тургеневском, Офицерском и Яблоновском мостах.