В Краснодаре высадят 830 новых деревьев в парке 30-летия Победы

В Краснодаре собираются благоустроить «тропу здоровья» за дворцом спорта «Олимп»

В соцсетях 19 ноября появились сообщения о том, что на «тропе здоровья» за «Олимпом» почти треть деревьев помечена красными крестами, остальные — кругами. «Не хочется паниковать раньше времени, но, учитывая ситуацию с деревьями в нашем городе, на ум приходит только самое худшее: те, что помечены крестами, приговорены к спилу», — предположили в канале «Городские решения». В мэрии 20 ноября ответили, что территорию возле ДС «Олимп» площадью в 9,3 га обследовали во время подготовки проекта благоустройства зеленой зоны, который разрабатывает «Центр озеленения и экологии».

Проверка выявила, что 555 деревьев в зеленой зоне нужно вырубить — они аварийные, сухостойные, больные или пораженные вредителями. Еще 220 деревьям нужна омолаживающая обрезка, еще 180 растениям — санитарная обрезка.