В Краснодаре высадят 830 новых деревьев в парке 30-летия Победы
В Краснодаре собираются благоустроить «тропу здоровья» за дворцом спорта «Олимп»
В соцсетях 19 ноября появились сообщения о том, что на «тропе здоровья» за «Олимпом» почти треть деревьев помечена красными крестами, остальные — кругами.
«Не хочется паниковать раньше времени, но, учитывая ситуацию с деревьями в нашем городе, на ум приходит только самое худшее: те, что помечены крестами, приговорены к спилу», — предположили в канале «Городские решения».
В мэрии 20 ноября ответили, что территорию возле ДС «Олимп» площадью в 9,3 га обследовали во время подготовки проекта благоустройства зеленой зоны, который разрабатывает «Центр озеленения и экологии».
Проверка выявила, что 555 деревьев в зеленой зоне нужно вырубить — они аварийные, сухостойные, больные или пораженные вредителями. Еще 220 деревьям нужна омолаживающая обрезка, еще 180 растениям — санитарная обрезка.
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«К сожалению, в городской среде деревья живут меньше, чем в естественной природе — они подвержены влиянию агрессивной среды. Наша задача — своевременно проводить все санитарные процедуры и по мере необходимости обновлять деревья и высаживать новые», — объяснил заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Алексей Бурлаков.
Он добавил, что администрация готова принять результаты альтернативной экспертизы состояния деревьев, но при условии, что она будет официальной и сертифицированной.
«И если ее результаты будут отличаться — то есть эксперт заключит, что то или иное дерево, признанное аварийным, не является таковым, мы примем такое заключение», — заверил Бурлаков.
Специалисты разработают план озеленения, компенсирующего вырубку: на «тропе здоровья» высадят около 830 молодых деревьев. Также в план благоустройства «тропы здоровья» входит обновление пешеходных дорожек (они будут разделены на пешеходную и беговую зоны и покрыты прорезиненным материалом) и организация двухполосной велодорожки, сообщили 20 ноября в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в 2019 году в Краснодаре благоустроили девять зеленых зон. Одними из последних стали Майский сквер в Фестивальном микраройне, Студенческий сквер в Пашковском микрорайоне, Прохладный сквер в станице Старокорсунской и зеленая зона в Музыкальном микрорайоне.
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