В Ростове мужчина взял в заложники свою беременную жену

20 ноября в СМИ и соцсетях сообщили, что в центре Ростова оцепили дом, в котором вооруженный мужчина взял в заложники свою жену

Об этом сообщил телеграм-канал Baza . Также известно, что сотрудники ФСБ вели переговоры с захватчиком, однако они ничем не закончились. После этого квартиру решили брать штурмом. В паблике «Ростов Главный» «ВКонтакте» в 10:30 написали, что на пересечении Кировского проспекта и улицы Красноармейской «много полиции, реанимация».

Источники «Коммерсанта-Юг» и РИА «Новости» сообщили, что предполагаемый захватчик работает в силовых структурах. По данным Mash, задержанным оказался 38-летний следователь Сергей Ткачев. У него произошел нервный срыв после того, как его 39-летняя жена, находящаяся на восьмом месяце беременности, вызвала врачей. У супругов началась ссора, в результате которой мужчина пригрозил ее застрелить из травматического пистолета.

Там же рассказали, что Ткачев отпустил жену добровольно. Он позвонил матери и попросил ее приехать, а оперативникам выдвинул ультиматум о том, что они смогут войти в квартиру только с ней. Сейчас с Ткачевым работает оперативная группа, передает Mash. Женщина не пострадала, ее везут на осмотр.

ТАСС уточнил, что в пресс-службе МВД Ростова воздерживаются от комментариев.



UPD: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области в 12:13 сообщила, что мужчина работает в следственном управлении. На время проверки его отстранили от обязанностей.