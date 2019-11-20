В Краснодаре сегодня вечером изменится схема движения шести трамваев
В Краснодаре вечером 20 ноября шесть трамваев начнут ходить по-другому из-за ремонта
На перекрестке улиц Титаровской и Ставропольской рабочие заменят стрелочный трамвайный перевод. Из-за этого изменится схема движения трамваев № 4, 5, 6, 7, 8 и 20, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Маршрут № 4 «Комсомольский микрорайон — улица Индустриальная»:
- после 22:15 от конечной остановки «улица Индустриальная» трамваи поедут до остановки «улица Шевченко», далее — по улице Титаровской, Воронежской, Стасова и Ставропольской;
- после 22:00 от конечной остановки «Комсомольский микрорайон» трамваи поедут до Восточного депо;
Последние вагоны отправятся по установленному маршруту — от Комсомольского микрорайона — в 21:48, а от улицы Индустриальной — в 22:02.
Маршрут № 5 «улица Бершанской — улица Солнечная»:
- после 22:00 от конечной остановки «улица Солнечная» трамваи поедут до остановки «улица Шевченко», далее — по улицам Титаровской, Воронежской, Стасова и Ставропольской;
- после 21:49 от конечной остановки «улица Бершанской» трамваи поедут до Восточного депо;
Последние вагоны отправятся по установленному маршруту — от улицы Бершанской в 21:30, а от улицы Солнечной — в 21:45.
Маршрут № 6 «Юбилейный микрорайон — улица Димитрова»:
Вагон в 21:45 от Юбилейного микрорайона поедет до остановки «улица Дмитриевская Дамба», далее — по улице Садовой и Красных зорь до конечной остановки «улица Декабристов». Обратно вагон отправится в Западное депо. Последние трамваи поедут по установленному маршруту — от Юбилейного микрорайона в 21:21, а от улицы Димитрова — в 22:20.
Маршрут № 7 «Западное депо — улица Димитрова»:
После 21:30 от конечной остановки «Западное депо» вагоны поедут до остановки «улица Коммунаров», далее — по улице Коммунаров, Гоголя до ж/д вокзала «Краснодар-1». Обратно — тем же маршрутом. Последние трамваи поедут по установленному маршруту — от Западного депо в 21:17, а от улицы Димитрова — в 22:09.
Маршрут № 8 «Хладокомбинат — улица Солнечная»:
После 22:00 от конечной остановки «улица Солнечная» вагоны поедут до остановки «улица Шевченко», далее — по улице Титаровской, Воронежской, Стасова, Ставропольской в Восточное депо. Последние трамваи поедут по установленному маршруту — от остановки «Хладокомбинат» в 21:58, а от улицы Солнечной — в 21:37.
Маршрут № 20 «Хладокомбинат — улица Декабристов»:
После 22:15 от конечной остановки «улица Декабристов» вагоны поедут до остановки «улица Шевченко», далее — по улице Титаровской, Воронежской, Стасова, Ставропольской в Восточное депо. Последние трамваи отправятся по установленному маршруту — от остановки «Хладокомбинат» в 21:47, а от улицы Декабристов — в 22:01.
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