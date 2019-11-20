Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Новороссийске

Краснодарский край

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В Новороссийске ночью 20 ноября произошло ДТП с одним погибшим и пострадавшим

Авария случилась на улице Сухумское шоссе в районе цемзавода «Пролетарий». Спасатели гидравлическим инструментов деблокировали пострадавшего и передали медикам, другой мужчина скончался, рассказал в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров. По фотографиям видно, что автомобиль Ford Focus врезался в столб.

«Итог ДТП плачевный, один труп, один пострадавший. Для чего мы рождаемся, для того, чтобы погибнуть в ДТП?»,написал Одеров.

Как сообщали Юга.ру, 18 ноября в Динском районе машина сбила двух мужчин, которые неожиданно появились на трассе. Один из них погиб.

ДТП Новороссийск смерть

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