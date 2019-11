Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Новороссийске

View this post on Instagram

Отработали ДТП на улице Сухумийское шоссе в районе цемзавода ,,Пролетарий,, ... Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали одного пострадавшего и передали медикам .. итог ДТП плачевный, один труп ,один пострадавший..... Для чего мы рождаемся ,для того чтобы погибнуть в ДТП ??? ... Цените каждую минуту жизни!!!!