В Сочи школьники получат льготные билеты в театр
Сочи вошел в пилотный федеральный образовательный проект «Культурные нормативы школьника»
Главная задача проекта — познакомить детей с культурной программой курорта. Для этого мэрия разрабатывает систему внешкольных занятий, которая войдет в единую образовательную концепцию.
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«Культурный норматив школьника» уже вошел в программу всех общеобразовательных учреждений Сочи как пилотный проект. Каждое учреждение выбирает оптимальную для себя форму его реализации. Так, почти 1,8 тыс. школьников посетили открытую репетицию заслуженной артистки России Фатимы Гаджикурбановой в цирке, а некоторые из них приняли участие в мастер-классе по ходьбе на канате.
Кроме того, в гимназии № 76 разработали перечень заданий, которые дети могут выполнить вместе с родителями на каникулах. За семейные посещения выставок, концертов и спектаклей начисляются баллы. Того, кто наберет больше всего, поощрят на последнем звонке.
Посещение театров, музеев, кинотеатров и цирка для школьников бесплатно или по максимально низким ценам. Организацией посещения занимаются классные руководители школ, сообщили 19 ноября в пресс-службе мэрии Сочи.
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