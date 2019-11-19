В рамках проекта «Поколение М» юные писатели и художники создадут книгу о будущем

Конкурс «Будущее время Поколения М» призывает юных писателей и художников из всех регионов РФ создать энциклопедию мира будущего

В конкурсе «Будущее время Поколения М» участвуют дети от 11 до 18 лет из любых регионов РФ. Для участия надо создать рассказ или иллюстрацию по одной из тем конкурса и загрузить работу на сайт проекта до 12 апреля 2020 года. В темах — «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Лучшие работы составят иллюстрированную энциклопедию — она окажется в российских книжных в 2020 году.

Для участников конкурса сайт проекта предоставит бесплатную образовательную программу от экспертов. Она поможет молодым футурологам лучше ориентироваться в современных технологиях и расширить поле для фантазии. Экспертами конкурса станут космонавт Федор Юрчихин, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, научный журналист Андрей Константинов, автор книг по психологии для школьников Ирина Чеснова, дизайнеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, книжный график и иллюстратор сотни книг, председатель Совета по детской книге РФ Виктор Чижиков, художественный редактор «Аванты» Екатерина Гордеева, руководитель центра инноваций МТС Владимир Хренков и руководитель центра Искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

Конкурс объединит проект «Поколение М» от МТС по развитию детского творчества, перезагрузку научной фантастики «Будущее время» (литературный конкурс БФ «Система») и опыт научно-популярной редакции «Аванта» издательства «АСТ». «Проект "Поколение М" запущен пять лет назад. Сегодня он объединяет усилия бизнеса и некоммерческих организаций для предоставления равных возможностей для образования и творческого развития детям во всех регионах РФ. Участие в проекте издательства "АСТ" и фонда "Система" позволило нам запустить комплексный конкурс, благодаря которому начинающие писатели и художники уже в юном возрасте могут стать опубликованными авторами и иллюстраторами», — рассказала руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова.

«Уже два года мы реализуем проект по перезагрузке научной фантастики "Будущее время", который объединяет литературный конкурс, образовательную программу и издание сборника рассказов. За это время в конкурсе участвовало более 3000 взрослых авторов со всего мира. Мы решили расширить проект и обратиться к юным писателям и художникам. Объединив нашу экспертизу с опытом и ресурсами проекта "Поколение М" от МТС, мы вместе ищем визионеров, которые в будущем могут стать лицом российской научной фантастики», — отметила президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская.