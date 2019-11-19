В Краснодаре благоустроили единственную зеленую зону в Музыкальном микрорайоне
Мэр Краснодара Евгений Первышов 18 ноября посетил обновленный сквер Памяти жертв фашизма в Музыкальном микрорайоне
В сквере на пересечении улиц Российской и Дунаевского уложили новую плитку, отремонтировали освещение и постелили рулонный газон. На территории посадили 33 дерева и 1,1 тыс. кустарников, установили лавочки, на дорожках появилась тактильная плитка.
«Этот небольшой сквер — пока единственная зеленая зона в Музыкальном микрорайоне. Его обновление — часть еще одной большой задачи по приведению в порядок всего микрорайона. Сделать предстоит много. Важно, что у жителей появилась пусть и небольшая, но комфортная зеленая зона», — отметил глава города.
Первышов добавил, что благоустройство этого сквера стало одним из этапов подготовки к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. До конца апреля 2020 года в нем планируют отремонтировать мемориал Памяти жертв фашизма. К 9 мая в столице Кубани собираются привести в порядок 34 памятника, посвященных Великой Отечественной.
Всего в 2019 году в Краснодаре благоустроили девять зеленых зон. Одними из последних стали Майский сквер в Фестивальном микраройне, Студенческий сквер в Пашковском микрорайоне и Прохладный сквер в станице Старокорсунской.
Читайте также
В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»
В Совете Федерации 18 ноября обсудили доработку законопроекта
Определился первый соперник сборной России на Евро-2020
Санкт-Петербург примет несколько матчей турнира
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.