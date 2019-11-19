В Краснодаре благоустроили единственную зеленую зону в Музыкальном микрорайоне

В сквере на пересечении улиц Российской и Дунаевского уложили новую плитку, отремонтировали освещение и постелили рулонный газон. На территории посадили 33 дерева и 1,1 тыс. кустарников, установили лавочки, на дорожках появилась тактильная плитка.

«Этот небольшой сквер — пока единственная зеленая зона в Музыкальном микрорайоне. Его обновление — часть еще одной большой задачи по приведению в порядок всего микрорайона. Сделать предстоит много. Важно, что у жителей появилась пусть и небольшая, но комфортная зеленая зона», — отметил глава города.