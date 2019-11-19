В Краснодаре благоустроили единственную зеленую зону в Музыкальном микрорайоне

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 18 ноября посетил обновленный сквер Памяти жертв фашизма в Музыкальном микрорайоне

В сквере на пересечении улиц Российской и Дунаевского уложили новую плитку, отремонтировали освещение и постелили рулонный газон. На территории посадили 33 дерева и 1,1 тыс. кустарников, установили лавочки, на дорожках появилась тактильная плитка.

«Этот небольшой сквер — пока единственная зеленая зона в Музыкальном микрорайоне. Его обновление — часть еще одной большой задачи по приведению в порядок всего микрорайона. Сделать предстоит много. Важно, что у жителей появилась пусть и небольшая, но комфортная зеленая зона», — отметил глава города.

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Первышов добавил, что благоустройство этого сквера стало одним из этапов подготовки к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. До конца апреля 2020 года в нем планируют отремонтировать мемориал Памяти жертв фашизма. К 9 мая в столице Кубани собираются привести в порядок 34 памятника, посвященных Великой Отечественной.

Всего в 2019 году в Краснодаре благоустроили девять зеленых зон. Одними из последних стали Майский сквер в Фестивальном микраройне,  Студенческий сквер в Пашковском микрорайоне и Прохладный сквер в станице Старокорсунской.

Благоустройство Великая Отечественная война День Победы Евгений Первышов Краснодар

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