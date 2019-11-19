В Адыгее мошенники продали пенсионерке пять таблеток за 75 тыс. рублей

Адыгея

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В Адыгее 80-летнюю пенсионерку обманули при покупке биологически активных добавок

По версии следствия, двое мужчин пришли в квартиру 80-летней жительницы Майкопа, представились медиками и уговорили ее купить пять таблеток за 75 тыс. рублей. По словам продавцов, биологически активные добавки помогут пенсионерке вылечиться от многих болезней. В результате пожилая женщина купила пять таблеток по 15 тыс. каждая. Через несколько часов она осознала, что ее обманули и позвонила в полицию.

В МВД республики начали проверку по факту мошенничества, личность злоумышленников устанавливают, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как писали Юга.ру, в 2017 году жительница станицы Ленинградской рассказала, что стала жертвой мошенников, которые представились экстрасенсами. Они похитили у нее 200 тыс. рублей. В марте в Красноармейском районе мошенник похитил деньги и украшения женщины, обещая ей провести ритуал по привороту мужа золотом и оленьими рогами.

Медицина Мошенничество Пенсионеры Полиция

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