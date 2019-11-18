На Кубани пьяные охотники открыли стрельбу по местному жителю, который попросил не стрелять вблизи домов
В поселении Ведруссия в Северском районе 17 ноября охотники несколько раз выстрелили в мужчину после того, как он попросил не ходить с оружием около жилых домов
Информация о том, что в районе поселка Ильского стреляли в человека, появилась 18 ноября в закрытом инстаграме «Типичный Краснодар». На опубликованных фотографиях — нога мужчины с ранами от выстрелов.
Портал Юга.ру связался с пострадавшим Ильей Яковлевым. Он подтвердил ранение и рассказал, что накануне несколько пьяных охотников вышли с ружьями на территорию, где проживают люди. Мужчина сказал им, что в этом месте не стреляют. Охотники грубо ему ответили и пошли в сторону жилых домов. Яковлев начал снимать их на телефон и попросил не идти к домам. После этого мужчины несколько раз выстрелили в него. По его словам, один из стрелков «метил в голову и стрелял в нее», однако попал в корпус машины.
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Яковлев добавил, что охотничьи угодья в этом месте совпадают с жилой зоной. Боясь возможных происшествий, местные жители в течение нескольких лет не раз обращались в прокуратуру, однако там на обращения никак не реагировали.
В прокуратуре Кубани редакции Юга.ру ответили, что «ничего не знают об этом» и отказались комментировать ситуацию. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу сообщили, что по факту стрельбы проводится доследственная проверка.
В середине октября Юга.ру рассказывали о случае в Ингушетии, когда мужчина ранил из оружия четырех человек, которые требовали от его брата вернуть долг.
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